Nagold Bändelesturnier zum Jahresstart

Rund 30 Sportsfreunde folgten der Einladung in die 3-Feld-Tennishalle im Industriepark Wolfsberg. Beim Bändelesturnier spielten in gemischten und wechselnden Doppeln Teilnehmer unterschiedlicher Leistungsklassen gegeneinander. Neben den sportlichen Punkten entschied nach jedem Match noch das Glück über den Sieger, und die Teilnehmer konnten sich weitere Punkte erwürfeln. Am Ende dufte der erste Vorsitzende des TCN Wolfgang Henne Bärbel Haug und Dieter Brusdau zum Sieg gratulieren. Als Preis überreichte er den Gewinnern jeweils ein Premiumparfum.

Als nächstes, großes Event steht nun die Planung des DTB-Ranglistenturniers "Walter Knoll Cup" und des "14. Walter Knoll Junior Cups" vom 28. bis 30. April an.