Nagold Badepark: Stadt investiert 1,5 Millionen

25 Jahre sind seit der Einweihung des Erlebnisbades vergangen. In Spitzenjahren kommen mehr als 160. 000 Badegäste. Für den Stadtkämmerer ist die beliebte Freizeiteinrichtung indes vor allem – ein Kostenfaktor. Vor Jahren schon wurde das Schwimmerbecken für einen Millionenaufwand saniert. Doch auch am Erlebnisbecken nagt der Zahn der Zeit.

Auf den ersten Blick fanden die Fachleute den Zustand des Beckens gar nicht so schlecht, doch am Ende kommt die Stadt um eine Investition in Höhe von fast 1,5 Millionen Euro nicht herum. Allein das Edelstahlbecken für den Pool kostet nahezu 900 000 Euro. Auf Anraten der Fachingenieure muss die Technik gleich mit erneuert werden, obgleich sie von den Bademeistern, wie der OB anerkennend meinte, "wie ihr eigenes Auto" gepflegt worden sei.

Im Gegenzug dürfen sich die Badegäste nach der Sanierung, die über die Wintermonate erfolgen soll, auf neue Attraktionen freuen: Strömungskanal, Massagedüsen, Sprudelsitze und ein Wasserpilz.