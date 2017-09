Nagold Badepark macht sich winterfest

Neben dem Innenbecken mit Stimmungsbeleuchtung gibt es ein Warmaußenbecken, das mit 29 Grad Celsius angenehm temperiert ist. Dort sorgen außerdem Massagedüsen für das Wohlbefinden der Badegäste. Für die ganz kleinen Besucher steht ein Babyplanschbecken zur Verfügung. Donnerstags ist sogenannter Warmbadetag, dann beträgt die Wassertemperatur des Innenbeckens 31 Grad Celsius.

Baden im Kerzenschein

Erhältlich sind Einzeleintrittskarten, 10-er Karten und Saisonkarten. Kinder bis zum sechsten Geburtstag haben freien Eintritt. Der Saisonkarten-Verkauf startet am Mittwoch, 4. Oktober. An diesem Tag sind Karten von 8.30 Uhr bis 12 Uhr erhältlich. Von Donnerstag, 5. Oktober, bis Samstag, 7. Oktober, ist der Saisonkartenverkauf zwischen 15 und 18 Uhr möglich. Von Dienstag, 10. Oktober, bis Donnerstag, 12. Oktober, können sie zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr gekauft werden. Am Freitag, 13. Oktober, ist der Saisonkartenverkauf zwischen 15 und 18 Uhr möglich. Letztmalig hat die Saisonkarten-Verkaufsstelle am Samstag, 14. Oktober, von 8.30 Uhr bis 12 Uhr geöffnet.