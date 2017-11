Nagold. Das Naturschutzreferat des Deutschen Alpenvereins (DAV) Nagold zeigt vom 7. bis 25. November eine Ausstellung zur Umweltverschmutzung im Gebirge. Einige Müllforscher des Alpenvereins Südtirol haben sich auf die Suche nach gebietsfremden Arten gemacht, die in der Biologie als "Neobiota" bezeichnet werden. Sie treten durch Zutun des Menschen zunehmend invasiv in unserer Umwelt auf und können gegenwärtig von beliebten Wanderwegen und Rastplätzen bis hin zu den abgelegenen Winkeln der Alpen überall angetroffen werden. Mit viel Charme und Witz wird das "Müllberge-Problem" aufgegriffen. Die Wanderausstellung regt zum Mitmachen und Nachdenken an, ganz nach dem Motto "Auf den Spuren neuer ›Spezies‹ – Neobiota". Die Ausstellung findet während der Banköffnungszeiten in den Räumlichkeiten der Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg, in der Haiterbacher Straße 15 in Nagold statt.