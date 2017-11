Nagold Aus 200 Büchern wird eine tolle Revue

Zum Beispiel, wenn die "Feministin" Eva über ihren Adam berichtet, der ihr "seit 6000 Jahren tierisch auf den Senkel" geht. Paradies? "Ja, toll – aber total öde!" Paradiesische Langeweile. Und der Adam – "das Weich-Ei", weil er sich vor Gott versteckte, als es heikel wurde – also aus dem Adam als Haushund "macht man keinen Wolf" mehr – auch wenn er das gleiche Fell hat. Da klingen einem wahrlich die Ohren. Eva: "Ich habe meinen Weg gefunden und stehe zu dem was ich getan habe – auch zu meinen Fehlern." Die Schlange, der Apfel – und so. Aber "was das alles mit Schuld und Sünde zu tun haben soll!?" Kein Schimmer.

Auf solche Weise interpretiert, wird Bibel auf einmal ziemlich lebendig. Lebensnah. Und lebensecht. Weg der Muff aus 2000 Jahren Exegese.

Was würde Marta als schwäbische Hausfrau heute über den Besuch von Jesus sagen – wenn sie denn zwischen Abwasch, Herrichten der Kaffeetafel und sonstiger Hausarbeit dazu käme, irgendetwas zu sagen? Zum Beispiel, dass sie keinen so guten Eindruck von Jesus hätte – der sich, ganz Macho, Macho, von vorne bis hinten von ihr bedienen ließ. Plappert los, ohne auf seine Gastgeberin zu warten, die das "wirklich unverschämt" von dem illustren Gast fand. Blasphemie? Mitnichten. Nur ein kluger Perspektiv-Wechsel, der den alten Texten eine völlig unerwartete, neue Wucht verleiht. Weil ein Jesus damit im eigenen Alltag ankommt – als Bild, als Metapher; auch als Mahnung: Man sollte vor lauter selbstauferlegter Pflicht den Moment niemals verpassen, wenn ein Jesus sich an den eigenen Küchentisch setzt.

Resümee: Was für ein ungewöhnlicher Gottesdienst im Grunde diese Versperkirchen-Revue doch war. Die – wie die Vesperkirche selbst – die Kirchenräume der verschiedenen Gemeinden in Nagold, in diesem Fall der evangelisch-methodistischen Kirche, durchlässig macht auch für jeweils Andersgläubige. Nicht das Trennende wird betont, sondern das Verbindende – das Leben an und für sich. Um daraus wie in diesem Fall etwas Neues zu gestalten – das die Menschen zu berühren weiß. Mitreißt. Auch zu reichlich Applaus für die Künstler und "Prediger". Aber vor allem zum Nachdenken: Was man aus 200 Büchlein alles machen kann.