Nagold Aufrüttelnder Dokufilm zur Energiewende

Nagold. Spannend, interessant, aufrüttelnd und doch unterhaltend. Das ist der Dokumentarfilm "Power to Change – Die Energierebellion", den das Nagenda-Kino des Arbeitskreises "Umwelt & Verkehr" am Montag, 6. November, in zwei Vorstellungen im Zellerstift zeigt. Die Vorstellungen beginnen um 18 und 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Über Spenden freuen sich die Organisatoren. Der Film stellt die Auseinandersetzung um eine Energiewende dar, die von unten erfolgt – dezentral und regional. Er greift auch die persönlichen Geschichten von Menschen auf.