Nagold Aufnahmestopp für neue Bewohner

Andererseits habe das GTZ durch Fluktuationen im Personalbestand aber auch insgesamt netto 2,4 speziell ausgebildete Pflegefachkräfte im laufenden Jahr verloren und durch Neueinstellungen nicht ersetzt können, da der Personalmarkt im Pflegebereich "komplett leergefegt" sei. Konsequenz hier – wie erwähnt: Das "Muss" von mindestens 50 Prozent Pflegefachkräfte im Personalschlüssel werde bei weitem nicht mehr erreicht, weshalb der Aufnahmestopp von neuen Patienten verhängt werden musste. Weiterer negativer Effekt in diesem Bereich: die noch im GTZ bestehenden Zwei-Bett-Zimmer seien sowieso immer schlechter durch neue Patienten zu besetzen.

"Nagold liegt derzeit sehr im Interesse externer Investoren"

Insgesamt sei so zwar für die ersten drei Quartale des laufenden (Jubiläums-)Jahres des GTZ trotzdem noch ein rechnerisches Plus bei den Erträgen (= Mehreinnahmen) von knapp 30 000 Euro gegenüber dem ursprünglichen Plan zusammengekommen, aber durch die Mehraufwendungen vor allem beim Personal schrumpfte der erhoffte Gewinn aus dem Geschäftsbetrieb trotzdem von rund 300 000 Euro auf "nur noch" gut 75 000 Euro. Und bis zum Jahresende würden sich die Gesamtzahlen mit großer Sicherheit noch ins Negative drehen und zu einem erheblichen Fehlbetrag führen.

"Dieses Thema kommt sehr früh zu Ihnen", so auch Oberbürgermeister Jürgen Großmann an die KUSA-Mitglieder gewandt. Damit man ausreichend Zeit zum Reagieren habe. Spätestens im kommenden Frühjahr werde man "ein paar grundsätzliche Fragen" stellen müssen. Ziel der Verwaltung sei es, "im Jahr 2017 Klarheit darüber zu gewinnen, wie es mit dem GTZ in Zukunft weitergeht". Ohne wirklich ganz konkret zu werden, fügte der OB jedoch noch hinzu, dass es aber auch "ein paar gute Möglichkeiten" gebe, den (Zitat Bürgermeister Breitling) "Teufelskreis" aus hohen Personalkosten, zu wenig Fach-Personal, daraus resultierendem Aufnahmestopp und letztlich weiter sinkenden Einnahmen zu durchbrechen.

Allerdings wolle man, so Großmann weiter, zuerst auch mit den GTZ-Mitarbeitern über die Zukunft des Seniorenzentrum schwätzen – worüber genau, das deutete Großmann allerdings lediglich nur an: "Nur soviel: Nagold liegt derzeit insgesamt sehr im Interesse externer Investoren, das gilt auch in diesem Bereich." Womit wahrscheinlich eine Privatisierung des GTZ gemeint sein dürfte.

Und wieder geht im Gertrud-Teufel-Seniorenzentrum das Schreckgespenst der Privatisierung um – wie immer, wenn die Zahlen nicht so schwarz sind, wie sich das manche ausgemalt hatten. Ganz schnell heißt es dann, das Betreiben eines Seniorenheims sei nicht Aufgabe einer Stadt. Ein privater Träger freilich hat mit denselben Problemen zu kämpfen – zum Beispiel mit einem leer gefegten Arbeitsmarkt. Klar dürfte sein: Mit regelmäßigen Privatisierungs-Drohgebärden finden sich keine neuen Mitarbeiter. Wie wäre es stattdessen mit einem neuen Blick auf das große Ganze. Ein Seniorenzentrum – noch dazu eines mit dieser Qualität – darf nicht als Klotz am Bein empfunden werden. Nagold kann vielmehr stolz darauf sein, sich als Stadt einer so wichtigen Aufgabe zu stellen. Zeit also für einen Imagewandel. Dann klappt’s vielleicht auch mit der Suche nach Fachkräften.