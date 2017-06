Nagold Auch der echte Nervenkitzel darf nicht fehlen

CDU-Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel (MdB) dankte vor allem den Organisatoren des Zeltlagers für ihr Engagement. Bei dieser Gelegenheit machte er ebenso deutlich, dass es ehrenamtlich tätige Feuerwehren wie in Deutschland so in anderen Ländern nicht gebe. Fuchtel bezeichnete den Dienst in den Feuerwehren als gesellschaftliche Eigenverantwortung.

"Die Organisatoren haben sich richtig ins Zeug gelegt", erklärte Kreisbrandmeister Hans-Georg Heide mit Blick auf das tolle Programm der vier Lagertage. "So ein Zeltlager macht Spaß, und nirgends kann man Kameradschaft besser üben", so Heide.

Einen echten Höhepunkt für die Teilnehmer bildete der Besuch im nur wenige Meter entfernten Nagolder Hochseilgarten. "Das war super und eine echter Nervenkitzel", meinte ein Jugendlicher anschließend – und ein anderer wusste mit Blick auf die Action in luftiger Höhe: "Man muss da manchmal die Angst überwinden."

Ein rundum positives Fazit zogen gestern auch Tatjana Gansor und Thomas Welker, die das Zeltlager federführend organisiert hatten. "Es waren vier tolle Tage, und wir hatten super Glück mit dem Wetter", betonte Tatjana Gansor. Nur einmal nach einer Unwetterwarnung wurden die Kids aus Sicherheitsgründen für zweieinhalb Stunden in die nahe Eisberghalle evakuiert – wobei das Gewitter den Eisberg dann aber nur streifte.

Zum Zeltlager gehören immer auch verschiedene Wettbewerbe, und bei der gestrigen Siegerehrung wurden die Jugendfeuerwehren Altensteig (schönste Fahnenbemalung und Bobbycar-Parcours), die Jugendfeuerwehr Nagold (Fußballturnier) und der Feuerwehrnachwuchs aus Oberreichenbach (Völkerball) ausgezeichnet.