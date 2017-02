Nagold Anwohner ärgern sich über parkende Autos

In den letzten Tagen häuften sich wieder die Beschwerden von Anliegern im Wohngebiet Bächlen über die zum Teil wilden Parkaktionen mancher Berufsschüler. So kam es auch zu Behinderungen des Busverkehrs und der Müllabfuhr. Thomas Baitinger (CDU) brachte das Ärgernis in der jüngsten Sitzung des Kultur-, Umwelt- und Sozialausschusses zur Sprache. "Im Moment scheint es im Bächlen wieder verstärkt ein Parkplatzproblem zu geben", sagte der Rat. Und Ordnungsamtsleiter Achim Gräschus konnte das nur bestätigen. "Da ist wie immer viel los", meinte er. An gewissen Stellen wolle man in den nächsten Tagen nach Lösungen suchen.

"Das trifft dann aber alle"

Diese könnten womöglich auch die Anwohner treffen. Denn Nagolds OB Jürgen Großmann verdeutlichte, dass um die Durchfahrt von Bussen und Müllfahrzeugen gewährleisten zu können, man wohl die Zahl der Parkplätze reduzieren müsse. Großmann: "Das trifft dann aber alle." Es werde keine gesonderten Anwohnerparkplätze ge ben. Das sah auch Ordnungsamtsleiterr Gräschus so. "Wenn dann gilt das für alle."