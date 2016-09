Nagold Anstieg und Fall des Pegels kabarettistischer Erregung

Seit mehr als 30 Jahren gilt Sigi Zimmerschied in Bayern als eine Kabarett- und Schauspielinstanz. Er sang zu Beginn seines Auftritts heiter und gutgelaunt "Froh zu sein bedarf es wenig, denn wer froh ist, ist ein König". In unauffälliger schwarzer Hose mit ebensolchem Sweatshirt betrat er die Bühne, um sogleich seinem Publikum den Rücken zuzuwenden und vor dem ebenfalls schwarzen hinteren Bühnenvorhang mit stilisiertem Blick nach draußen den Fluss Inn zu preisen. Noch war es ruhig, die automatische Ansage des Passauer Wasserpegels verhieß gleichbleibende bis fallende Wasserstände. Doch das sollte sich sehr schnell ändern.

Nachdem er klar gemacht hatte, dass das Alphabet 26 Optionen gegen die Einsamkeit bietet, nannte er den in einer WG lebenden Passauer Weihbischof mit dem hellen Vokal "i" einen "libritzindin Wihbischiff" und ließ im weiteren Verlauf des Abends keinen Zweifel daran, dass es durchaus reizvoll für einen Geistlichen sein kann, mit einer jungen und einer alten Nonne sowie einem Mitbruder unter einem Dach zu leben.

Der Kabarettist machte mit einer brachialen Wortgewalt deutlich, dass er seine Feindbilder allesamt satt hat, sie sogar mag und sich in einem regelrechten Versöhnungskoller befindet. Und währenddessen schwillt der Fluss Inn so ganz allmählich an und die automatischen Ansagen des Passauer Hochwasserpegels meldeten steigende Wasserstände, gegen die dringend etwas unternommen werden müsste.