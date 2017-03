Nagold Anker-Areal: Spatenstich für 15-Millionen-Projekt

Diese ambitionierte Baustelle, in unmittelbarer Nähe zur Altstadt und zugleich an dem Verkehrsknotenpunkt Busbahnhof gelegen, soll laut OB möglichst verträglich für die Anwohnerschaft gestaltet werden: "Wir müssen da eng zusammenstehen." Ein monatlicher Jour-fix mit allen Beteiligten soll anstehende Probleme frühzeitig lösen helfen.

Aber auch bautechnisch ist das Anker-Projekt eine Herausforderung: angefangen bei der von Bauherren und Architekten avisierten hohen Qualität des Rohbaus bis hin zur Baugrube, die mit ihren zwei Geschossen unter den Wasserpegel der Waldach reicht. Zig Fachleute habe man eingebunden, so Architekt Ulrich Schwille, um das Grundwasserproblem zu lösen und die historische Altstadt nicht in Mitleidenschaft zu ziehen. Aber, so fügte er schmunzelnd hinzu: "So schlimm wie in Stuttgart wird’s nicht."

Auch für den Ankerbeach, der vier Jahre lang im Sommer auf der Baubrache heimisch war und sich dort zur gastronomischen Attraktion mauserte, hat OB Großmann eine Lösung parat: Im Kleb in der Nähe des Badeparks kann er sich eine Fortsetzung dieser sandigen Gastromeile vorstellen. "Eine tolle Alternative", befindet Peter Elter, Organisator des Events, auf Nachfrage unserer Zeitung. Aber eine definitive Standortentscheidung für den künftigen Ankerbeach sei noch nicht gefallen. Nur so viel stehe fest: "Es wird weitergehen."