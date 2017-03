Nagold Angewandte Soziologie vom Feinsten

Ob das auch der neue amerikanische Präsident weiß? "Welcher Arm steckt im Hintern von Donald Trump, dieser politischen Handpuppe, die man als Puppe schon am aufgeklebten Toupet erkennt?" Die Wallstreet? Silicon Valley? "Wer sind die Puppenspieler der Moderne?" Und wer hält sie auf? Wer lehnt sich auf, verteidigt die Freiheit, die freie Welt? Das ist alles so herrlich weit weg? Irrtum, weiß Mike Jörg: "Wann waren Sie das letzte Mal so richtig zornig..." Kunstpause "...über Ihre eigene Laschheit!?" Um dann das Nagolder Publikum zu fragen: "Was ist wichtiger: dass H&M nach Nagold kommt? Oder das Kinderarbeit in den ärmsten Ländern endlich geächtet wird?" Die für uns wohlige Weit-weg-Welt mit ihrem Schrecken ist längst immer gleich nebenan.

"Ich sehe Sie zusammen zucken", diagnostiziert ein schier an der Paralyse der Mitmenschen verzweifelnder Kabarettist Jörg. "Wir können doch nicht alle durchfüttern." Afrika – nein Danke. Aber Eremit Friedemann blättert gnadenlos die christliche Geschichte und Verantwortung auf, die über Jahrhunderte der Ausbeutung das Elend der Dritten Welt nun mal zu verantworten hat. Kein Entrinnen. "Es ist Fastenzeit." Aber wer übt in ihr wirklich den Verzicht – den Verzicht auf die eigene Hoffnungslosigkeit? Den Verzicht vielleicht auch auf "die eigene häusliche Gewalt", bei der der Nordschwarzwald Spitzenreiter in der Statistik ist? Glauben Sie nicht? Die Zahlen stimmen. Wie gesagt – harter Tobak, ein Angriff auf die Komfortzone.

Tritt der Eremit mit seinem wütenden Theaterdonner ab in dieser manchmal sehr verstörenden, sehr irritierenden Inszenierung, kommt der "nette Kabarettist" Mike Jörg mit lustiger Fliege auf die aus einer Euro-Palette improvisierte Bühne der Moste. Und entschuldigt sich für den Eifer des anderen. "Das mit der Apokalypse", die der Eremit herbei zu predigen versuche – "so schlimm wird das alles schon nicht werden."

Das war gleich viel netter anzuhören. Und als Jörg dann beim "heiligen Sankt Martin Schulz" angekommen war, diesem "Viagra für die SPD", waren es wieder die befreiten Lacher eines routinierten Kabarett-Publikums, die durch die ungewöhnliche Kleinkunstbühne schallten: "Auf einmal steht die SPD stramm wie ne Eins hinter ihrem Kandidaten!" Solche pikanten Frivolitäten als Pointen mögen wir alle einfach zu gerne. Denn da kann man so schön über andere lachen.

Aber der "neue" Mike Jörg lohnt vor allem, wenn er so richtig böse wird. Und uns, seinem saturiertem Publikum, ein ums andere Mal den Boden unter den Füßen wegzieht. Zum Beispiel auch, wenn er die Macht-Inszenierung eines Donald Trump als komplett aus dem Vokabular der christlichen Bibel inspiriert entlarvt. Was einerseits spirituelle Entrückung und einen "festen Glauben" schafft, wird hier gefährliche Demagogie. Und zur Gefahr der Demokratie. Das ist angewandte Soziologie vom Allerfeinsten. Anspruchsvoller geht’s kaum im deutschen Kabarett. Und wer nicht anfängt, nun wirklich endlich drüber nachzudenken, was gerade falsch läuft in dieser Welt, dem ist wohl tatsächlich nicht mehr zu helfen.

Das Programm "Wa(h)r’s das?" präsentiert Mike Jörg noch ein weiteres Mal in Nagold, und zwar am Sonntag, 26. März, ab 19 Uhr im Naturfreundehaus.