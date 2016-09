Nagold An Jesenices Geschenk nagt der Zahn der Zeit

Nagold. Das Original des Stahlmannes – ein Werk des Bildhauers Roman Savinšek – steht in Jesenice. Die slowenische Partnerstadt hatte Nagold die Kopie aus Kunststoff anlässlich der Landesgartenschau 2012 geschenkt. Das Symbol der Städtepartnerschaft stellt einen Stahlarbeiter dar und erinnert an die Zeiten, als Jesenice für seine Eisengewinnung und Stahlherstellung bekannt war.

Doch mittlerweile nagt der Zahn der Zeit an der Statue. "Die Umwelt setzt dem Kunststoff sehr zu", so OB Jürgen Großmann. Abplatzungen, Verfärbungen und Kratzer vermitteln für das Stadtoberhaupt einen falschen Eindruck von der sonst so laut ihm vom "regen Austausch" geprägten Städtepartnerschaft. Auch die Stange wurde mittlerweile abgebrochen. "Der Zustand der Statue wird unserer Freundschaft nicht gerecht." Auf Initiative des Rathauses beschäftigte man sich in Slowenien mit einer Alternative für den "Ironman". Im Rahmen eines Wettbewerbs konnten 17- bis 18-jährige Jungen der "Mittelfachschule Jesenice für Maschinenbau" ihre Vorschläge zu einer neuen Statue einreichen. Zwei dieser Ideen schafften es bis ins Nagolder Rathaus. "Von einer davon sind wir sehr angetan", so der OB.

Entwurf mit Arbeitstitel "Der Hochofen"