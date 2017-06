Nagold Alter Brauch wird noch gepflegt

Nagold-Emmingen/-Pfrondorf. War das Pfingstbutzen einst in vielen Dörfern als Brauch zu Pfingsten üblich, so sind Emmingen und Pfrondorf heute im Schwarzwald – und weit über dessen Grenzen hinaus – noch zwei der wenigen Gemeinden, die dieses Brauchtum weiter pflegen.

So ist der Butz historisch gesehen eine alte Symbolgestalt des Frühlings oder Sommers. Man kann ihn wegen seines grünen Kleides auch als Fruchtbarkeitsgeist deuten. Das heißt: Die Natur erblüht, gleichzeitig schlagen Bäume und Sträucher aus. Wälder und Wiesen erwachen aus ihrem Winterschlaf. Überall grünt es. Der Winter ist endgültig besiegt, er wurde ausgetrieben.

In Emmingen wurde jetzt nachweislich zum 120. Mal ein Pfingstbutz geschmückt. "Es ist definitiv in den Annalen überliefert, dass 1898 der erste Pfingstbutz im Ort gelaufen ist", weiß Ortsvorsteher Oskar Huber. Zudem sei man froh, "dass diese Tradition weiterlebt und viele Jüngere sich daran beteiligen", so Huber. In Emmingen sind es die Konfirmanden – und zwar die Mädchen und die Buben gemeinsam, die diesen Brauch immer wieder eindrucksvoll am Pfingstmontag dokumentieren. Bereits am Sonntagabend sammeln sie das zum Binden benötigte Buchenlaub, das von den Pfingstbutzlern streng bewacht wird. Am Pfingstmontagmorgen wurde dann unter der Regie von Volker Martini ein kräftiger Junge als Pfingstbutz auserwählt und in der Scheune von Rainer Zeh mit dem gesammelten Buchenlaub bis über den Kopf eingebunden. Den Kopf des Butzen ziert dabei eine zirka 30 Zentimeter hohe Tannenkrone auf der einige Papierrosen befestigt werden. Beim Umzug selbst hatte das Gefolge Ratschen dabei, um die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf sich und den Pfingstbutz zu lenken. In diesem Jahr fiel die Wahl des Emminger Pfingstbutzen auf Philip Santos.