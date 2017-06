Nagold Als Hochzeitsreise für sie ein Fremdwort war

1955 wechselte Pius Krespach zur Firma Daimler, der er 36 Jahre lang bis zu seiner Berentung treu blieb. Für insgesamt 60 Jahre Mitgliedschaft in der Gewerkschaft bekam Pius Krespach sogar eine Ehrung.

1959 konnte das Ehepaar, dem nach und nach drei Kinder geschenkt wurden, das eigene Haus in Vollmaringen beziehen, in das Pius Krespach sehr viel handwerkliche Eigenleistung mit eingebracht hatte. 40 Jahre lang war der Jubilar nicht nur aktives Mitglied im Gesangverein Cäcilia in Vollmaringen – aus gesundheitlichen Gründen musste er das Singen dann leider aufgeben –, sondern werkelte viel in Haus und Garten und baute 1975 ein zweites Haus, in dem heute Sohn Ludwig mit seiner Familie wohnt.

Reisen mit dem Musikverein genossen

In späteren Jahren konnte das Jubelpaar mit dem Musikverein, in dem die Kinder aktiv waren, oder mit dem Gesangverein einige Reisen genießen, die sie nach Österreich oder in die Schweiz führten, und insgesamt sechs Mal waren sie mit Bekannten und Verwandten sogar in Tunesien. Pius Krespach erinnert sich noch gut, wie die Luftmatratze, auf der er vor Djerba einmal im Wasser paddelte, plötzlich wegrutschte, so dass er als Nichtschwimmer gerettet werden musste….

Frau Rosa, die lange in der Gymnastikabteilung des örtlichen Sportvereins aktiv war, strickte immer wieder Socken für den Weihnachtsmarkt der Selbsthilfegruppe ASM, in der Tochter Silke seit den Anfängen Mitglied ist.

Den besonderen Hochzeitstag möchte das Jubelpaar im Familienkreis begehen, zu dem fünf Enkel und ein Urenkel gehören.