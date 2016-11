Nagold Alle Klänge nahtlos miteinander verwoben

Nagold/Calw. Die hochemotionale Musik brachte das Publikum erst in der Calwer, dann in der Nagolder Stadtkirche regelrecht zum Glühen, die stehenden Schlussovationen dauerten mehrere Minuten. Das Oratorium wurde in Originalsprache (englisch) aufgeführt, die deutsche Übersetzung konnte man den Programmheften entnehmen.

Warmes, gedämpftes Orchesterklangbild

Unter den über 30 Händelschen Oratorien ist "Messias" das bekannteste und das wohl vollkommenste. Die Partitur des opulenten, an biblische Texte angelehnten Opus für Solostimmen, Chor und Orchester entstand in nur zwei Wochen – unglaublich schnell angesichts der Aufführungszeit von drei Stunden – und das konzertante Werk wurde in Dublin 1742 uraufgeführt. Wegen seiner tief bewegenden menschlichen Aussagekraft und meisterlicher Wortvertonung beeindruckt und berührt "Messias" bis heute.