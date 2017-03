Nagold "Alex, Du hast ins Ofenrohr geschaut"

Noch mehr Glück brauche ich deshalb bei "Wenigschtens Ebbes". Wer mit drei Würfeln auf die kleinste Summe kommt, punktet. Nach dem desolaten Ergebnis im ersten Spiel ändere ich meine Technik: Ich schüttle den Becher nicht mehr, ich schwinge ihn. Doch es scheint, dass Renate mir mehr als einen Schritt voraus ist: Verzweifelt schaue ich zu, wie sie einen Einser nach dem anderen würfelt. Meine Sitznachbarn mauscheln über eine "Verschwörung". Ich bin dran, Ergebnis: "6", später unterbiete ich sogar mit einer "4". Ich muss in diese Verschwörung verstrickt sein, sonst hätte ich dieses Spiel nicht mit den meisten Punkten gewonnen. "Juhu", denke ich, "jetzt ist das Glück bei mir".

Drittes Spiel: Wie gewonnen, so zerronnen. "Hai de nai" heißt es geradezu passend. Mit drei Punkten im Ergebnis liege ich nur im Mittelfeld. Aber viel wichtiger an diesem Spiel: Meine unfassbar große Hilfsbereitschaft als meine Sitznachbarin unbedingt eine Drei braucht. Ihre Bitte: "Fest an die Drei denken." Meine Antwort: "Ja, wird gemacht." Die Würfel fallen. Erwartungsvoll hebt sie den Würfelbecher. "Sie haben nicht genug an die Drei gedacht." Und jetzt Renate: "Dafür zahlen sie eine Runde", fordert sie lachend auf, wo die Urschelstiftung ohnehin Wein, Sprudel und Zopf umsonst anbietet. Ich lache mit.

Vorletztes Spiel: "Dees und sell". Wieder kriege ich drei Punkte – meine neue Lieblingszahl – und liege im guten Mittelfeld. Mir schwant, dass ich vielleicht doch nicht wenigstens als Tischsieger in die Geschichtsbücher eingehen werde. Zudem spitzt sich die Lage zu, weil es nur noch ein einziges Spiel gibt: "D’Nagold na", bei dem Spieler den Würfel vom Becher herunterblasen müssen – was ich technisch perfekt beherrsche.

"Halt! Was vergessen!", fährt mir Doris in die Parade. Denn wer pustet, muss vorher "D’Nagold na" rufen. "Aha, deshalb heißt das Spiel auch so", denke ich. Doch das letzte Spiel zeigt auch: Ich schlage mich zwar wacker, aber die Geschichtsbücher machen keinen Platz für mich. Insgesamt habe ich nämlich gerade mal neun Punkte über fünf Spiele gesammelt. Damit bin ich der Vorletzte am Tisch.

Wer geringe Ansprüche hat, gewinnt am ehesten

"Alex, Du hast in den Ofen geschaut", sagt Anja ein wenig mitfühlend. Mein Chef meint am nächsten Tag tröstend: "Bescheidenheit kommt gut an."

Der Sieger des Abends heißt Dieter Böhrendt. Er war zum ersten Mal dabei und saß die ganze Zeit neben mir. Mansfeld überreicht ihm einen Zopf, der stilisiert die Burg Hohennagold und die Ortsteile Nagolds darstellt. Außerdem – und das gibt es auch erstmals – ist er Träger eines Messingschilds mit der Urschel in der Mitte und den Wappen der Ortsteile, gestaltet und hergestellt von Friedrich Martin. Auf der Rückseite wird sein Name eingraviert. Es ist ein Wanderpokal, für die Urschel-Sieger.

Wer gewinnen möchte, sollte seine Ansprüche aber möglichst gering halten. Meinem Nachfolger drücke ich für nächstes Jahr schon einmal die Daumen.