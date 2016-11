Nagold Afghanen stehen im Verdacht der Vergewaltigung

Kreis Calw/Tübingen. Gestern Morgen haben 30 Beamte der Schutz- und Kriminalpolizei in den Asylbewerberunterkünften in Nagold und Wildberg die Räume von zehn Beschuldigten durchsucht. Dies haben Staatsanwaltschaft Tübingen und Polizeipräsidium Karlsruhe gestern in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt gegeben. Die afghanischen Asylbewerber stehen demnach im Verdacht, einen 17-jährigen iranischen Asylbewerber mehrfach vergewaltigt und die Taten gefilmt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Tübingen hat gegen sieben der Tatverdächtigen Haftbefehle beantragt. Sie wurden noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Calw übernommen.