Nagold AfD lässt die SPD deutlich hinter sich

Bei der Landtagswahl war die AfD in Nagold noch stärker

Bergauf ging es ebenso mit den Grünen. Von 7,0 auf 9,5 Prozent wurde die Zweitstimmenzahl in Nagold gesteigert. Und Kandidat Andreas Kubesch holte 8,0 Prozent. Die Linke kam in Nagold bei den Zweitstimmen auf 5,2 Prozent und legte damit ein Prozentpunkt zu. Bei den Erststimmen kam Lorena Müllner auf 4,9 Prozent.

Zur Einordnung der Ergebnisse ist auch ein Blick auf die Landtagswahl vor eineinhalb Jahren interessant. Damals war die AfD in Nagold auch schon auf fast 20 Prozent gekommen und sozusagen zweitstärkste Kraft. Die weiteren Ergebnisse der Landtagswahl 2016: CDU 28,2 Prozent, Grüne 19,4 Prozent, SPD 19 Prozent, Die Linke 2,6 Prozent und FDP mit 9,1 Prozent (bei den Landtagswahlen gibt es keine Erst- und Zweitsimmen).

In fünf Wahlbezirken in Nagold war die AfD jetzt bei den Bundestagswahlen sogar die Nummer eins. Die absolute Hochburg der Rechtspopulisten in Nagold ist der Obere Steinberg (37,9 Prozent). Stärker als die Union war die AfD aber auch im Iselshäuser Tal (31,7), Oberer Lemberg (28,7), Wolfsberg (28,0). Und auch in Schietingen lag die AfD mit 28,4 Prozent vor der CDU (26,9). Während die AfD im Kernen-Nord mit 30,7 Prozent ebenfalls sehr stark war, kam sie im Kernen-Süd mit 10,1 Prozent auf ihr schlechtestes Ergebnis.

CDU fährt in Gündringen ihr bestes Ergebnis ein

Mit 48,8 Prozent der Zweitstimmen fuhr die CDU in Gündringen das beste Nagolder Ergebnis ein. Auch in Emmingen-Nord (45,8) und Pfrondorf (41,4) war sie vergleichsweise stark. Das schwächste CDU-Ergebnis in Nagold steuerte der Obere Steinberg bei mit 24,1 Prozent – mehr als das doppelte, nämlich 57,4 Prozent, hatte die CDU in diesem Wohngebiet noch 2013 erreicht.

Wirklich starke Ergebnisse sucht man bei der SPD in Nagold vergebens. Am besten schnitten die Sozialdemokraten noch im Wahlbezirk Calwer Straße mit 18,4 und Mittlerer Steinberg mit 17,9 Prozent ab. Besonders schwach waren die Genossen auf dem Oberen Steinberg, wo sie nur 6,3 Prozent schafften.

Die FDP erreichte am Unteren Lemberg (17,3) und in Hochdorf-Ost (17,0) ihre stärksten Ergebnisse, war mit 8,0 Prozent dagegen im Kernen-Nord vergleichsweise schwach.

Besonders stark schnitten die Grünen mit 16 Prozent auf dem Galgenberg und mit 13,2 Prozent in Mindersbach ab, am schwächsten waren sie bei den Zweitstimmen mit 3,8 Prozent im Iselshäuser Tal und 3,0 Prozent im Wahlbezirk Kernen-Nord.

Im Wahlbezirk Wolfsberg wählten 10,4 Prozent die Linke; 9,9 Prozent waren ein Top-ergebnis auf dem Oberen Steinberg. Nur 2,6 Prozent erreichte die Linke in Pfrondorf und nur 2,8 Prozent in Mindersbach.