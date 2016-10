Nagold Abwechslung pur: kulinarischer Liederabend

Im Anschluss an das Programm des Männerchors treten zwei in der Region bestens bekannte Künstler auf. Tenor Andreas Kramer, begleitet von Martin Kalmbach am Flügel, unterhält die Gäste mit einem schwungvollen Reigen bekannter Wiener Lieder. Der Liederabend soll damit zu einem Abend voller Gemütlichkeit und Lebensfreude werden.

Schwungvoller Reigen bekannter Wiener Lieder

Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Bis zum Beginn des musikalischen Teils um 20 Uhr serviert das Team vom Restaurant "Eisenbahn" kulinarische Spezialitäten. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.