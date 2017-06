Nagold "Abi habi" auch am BSZ

Nagold. 165 Schüler der Rolf-Benz- Schule, der Annemarie-Lindner-Schule und der Kaufmännischen Schule Nagold haben erfolgreich das mündliche Abitur abgeschlossen.

Nach den schriftlichen Prüfungen im April fanden an zwei Tagen Präsentationsprüfungen und mündliche Zusatzprüfungen in den Fächern wie Deutsch, Volks- und Betriebswirtschaftslehre, Pädagogik und Psychologie, Technik, Religion, Ethik, Englisch, Geschichte mit Gemeinschaftskunde, Biologie und Sport statt. Da einige Prüflinge das Angebot des Seminarkurses in der Jahrgangsstufe 1 angenommen hatten, konnten sie diese Leistung anstatt der Präsentationsprüfung anrechnen lassen und so der letzten Etappe ohne weitere Anstrengungen freudig entgegen sehen.

Sowohl die Schulleitung en, die Kollegien der drei beruflichen Gymnasien wie auch die Prüfungsvorsitzende, Oberstudiendirektor Mundelsee mit den Fremdprüfern der Max-Weber-Schule Sinsheim beziehungsweise Oberstudiendirektor Schierle mit den Fremdprüfern der Luise- Büchner-Schule Freudenstadt sowie Oberstudiendirektorin Kuntner mit den Fremdprüfern der Heinrich-Wieland- Schule Pforzheim waren von den teilweise hervorragenden Ergebnissen beeindruckt. Die feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse, der Preise sowie der Belobigungen werden in den kommenden Tagen folgen.