Nagold Aberwitzige Komödie

Mit viel Witz und Situationskomik brachten der Drehbuchautor Axel Schneider und die Regisseurin Eva Hosemann den Bestseller des schwedischen Autor Jonas Jonasson auf die Theaterbühne. Am zweiten Theaterabend in der diesjährigen Spielzeit erlebten die Theaterbesucher einen amüsanten Abend in Form eines modernen Schelmenstücks, das auch gleichzeitig Roadmovie und Krimikomödie in sich vereinte.

Wenn ein Altersheimbewohner aus dem Fenster steigt und abhaut, statt sich zum 100. Geburtstag feiern zu lassen und in eine absurde Verfolgungsgeschichte gerät, die immer wieder mit Rückblenden auf genauso lange Weltgeschichte zurückblickt, rast die Vergangenheit an den Theaterbesuchern im Schnelldurchlauf vorbei. Und so manch einer denkt dabei vielleicht ein wenig an "Forrest Gump".

Die Geschichte selbst switcht nach dem Weglaufen von Allan vor der schrulligen Altersheimgesellschaft von einer Verfolgungskomödie in raschen Wechsel zu weltpolitischen Situationen des vergangenen Jahrhunderts. In diese stolperte der Hundertjährige als jüngerer Mann ungewollt hinein. In den Szenen als alter Mann jagte er zusammen mit einem skurrilen Tross an Begleitern, die ihn im Laufe der Zeit umgaben, mit einem geklauten Geldkoffern vor einer Verbrecherbande davon. Leichen werden dabei auch in Kauf genommen. Begleitet wurde er von einem Gelegenheitsdieb, einem ewigen Studenten und der "schönen Frau" Gunilla mit ihrem zugelaufenen Elefanten Sonja.