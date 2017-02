Muffin-Challenge, Methan als Energiespeicher und der Mpemba-Effekt – Seit gestern präsentiert sich wieder der Wissenschaftsnachwuchs bei "Jugend forscht" in Nagold. "Endlich wieder Wettbewerb, endlich wieder Jugend forscht." Mit diesen Worten begrüßte gestern Nagolds Bürgermeister Hagen Breitling die Teilnehmer und Juroren des 19. Regionalwettbewerbs von "Jugend forscht" in der Nagolder Stadthalle. "Hier wird an der Zukunft gebaut", freute sich Breitling. "Und das wird uns allen gut tun." 88 Teilnehmer aus den Kreisen Calw, Freudenstadt, Tübingen, Zollernalb, Reutlingen und Karlsruhe treten mit 50 Projekten aus sieben Fachgebieten an. Am stärksten vertreten ist die Physik (13 Projekte) vor Biologie und Technik (je elf Projekte). Neben Gymnasien sind auch Real- und Berufsschulen am Start. Traditionell ist der erste Tag des Wettbewerbs nichtöffentlich und der Jury vorbehalten. Am heutigen Freitag kann die Öffentlichkeit die Forschungsergebnisse unter die Lupe nehmen, bevor um 15 Uhr die große Preisverleihung steigt. Bei dem Wettbewerb, der von Nathalie Weber aus Karlsruhe geleitet und von Barbara Renz von der Stadt Nagold federführend organisiert wird, dürfen die Teilnehmer diesmal erstmals selbst auch einen Sieger küren, den "Sieger des Herzens". Foto: Fritsch