Nagold 7,8 Millionen für Lembergschule

"Für dieses Ziel müssen liebgewonnene Standards deutlich zurückgefahren werden, mehrere Freiwilligkeitsleistungen gestrichen, Steuern und Gebühren erhöht werden oder das Steueraufkommen exorbitant wachsen", machte Breitling deutlich. Unter anderem stellte er den einzelnen Budgets einen "Kraftakt echter Einsparungen" für die kommenden Jahre in Aussicht. Angepeiltes Gesamtvolumen: eine Million Euro.

Ein Teil des städtischen Angebots nahm Breitling in seiner Haushaltsrede ganz besonders in den Fokus: das Gertrud-Teufel-Seniorenzentrum, das trotz "sehr konsequent konsolidierender Planung" auch in diesem Jahr wieder ein Defizit einfahren werde. Ein "Weiter so" könne es nicht geben. Es müsse eine Entscheidung über den zukünftigen Betrieb herbeigeführt werden. Die Zeit dafür könne nicht reifer sein.

Trotz dieser schwierigen Umstände und dank der hohen Liquidität in der Stadtkasse konnte die Stadt Nagold für 2017 ein "respektables Investitionsprogramm" auflegen. Das wird geprägt von dringlichen Sanierungsmaßnahmen. An erster Stelle natürlich die Sanierung der Lembergschule, für die im kommenden Jahr 2,5 Millionen Euro eingeplant sind. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 7,8 Millionen bis 2019. Weitere Projekte sind unter anderem die Dachsanierung an der Halle Pfrondorf und die Sanierung der Umkleiden und Duschen in der OHG-Halle. Für das Bürgerzentrum mit der Urschelstiftung sind 115.000 Euro veranschlagt.

Weitere wichtige Projekte im Tiefbau sind die Erschließung des Wohngebiets Hasenbrunnen, die Bauabschnitte der Kirchenackerstraße in Emmingen, die energetische Aufrüstung der Straßenbeleuchtung sowie der Bau von barrierefreien Bushaltestellen.

Schuldenabbau mit höchster Priorität

Höchste Priorität genießt das Ziel des Schuldenabbaus. Von dem eingeschlagenen Weg, jedes Jahr eine Million Euro an Verbindlichkeiten abzubauen, will man auch 2017 nicht abkommen. 2017 wäre dann eine Verschuldung im Kernhaushalt von 15,5 Millionen Euro erreicht. "Immer noch eine Menge Holz", wie Breitling es formulierte. Das bedeutet eine Pro-Kopf-Verschuldung von 708 Euro. Rechnet man die Schulden der Eigenbetriebe noch dazu, kommt man auf eine Pro-Kopf-Verschuldung von stolzen 2700 Euro. Ohne Gertrud-Teufel-Seniorenzentrum, für das Schulden in Höhe von 5,77 Millionen Euro gelistet sind, läge der Wert bei 2412 Euro.

Der Finanzbürgermeister weiß, dass seine Pläne und Ziele nicht nur Freude bei den Bürgern auslösen werden, "doch auf lange Sicht werden die Entscheidungen die Gestaltungsmöglichkeiten für die Zukunftsfähigkeit unseres Mittelzentrums stärken", betonte er am Ende seiner Haushaltsrede.