Nagold 50 Kunstarbeiten aus mehr als 40 Schaffensjahren

HAP Grieshaber, 1909 in Rot an der Rot geboren, studierte Gebrauchsgrafik und Buchdruck in Stuttgart. Langjährige Auslandsreisen mit Ausstellungen führten ihn nach Ägypten, Arabien und Griechenland.

Ab 1933 in Deutschland mit Mal- und Ausstellungsverbot belegt und 1937 als "entarteter Künstler" diffamiert, entwickelte Grieshaber seinen eigenständigen Stil, der von gotisch beeinflusster winkliger Linienführung zu gerundeten flächigen Formen führte.

Von 1947 an, nach Kriegsdienst und Gefangenschaft, lebte und arbeitete er bis zu seinem Tod 1981 auf der Achalm bei Eningen. Von 1955 an wirkte er in der Nachfolge Erich Heckels als Professor an der Kunstakademie in Karlsruhe. Wegen seiner Kritik am Kunstbetrieb und aus Protest gegen die Kulturpolitik trat er aber 1960 von diesem Amt zurück. An der Karlsruher Kunstakademie war er ein herausragender Lehrer: Seine Schüler – unter anderem Horst Antes, Walter Stöhrer, Fritz Genkinger, Hans Martin Erhard und Heinz Schanz – sind heute bedeutende Künstler, die auch als "Neue Karlsruher Figuration" in der Kunstgeschichte bezeichnet werden.