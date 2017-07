Nagold 50 haben jetzt das Abi in der Tasche

Nagold. Der Abend begann mit einem Umtrunk und Fototermin für Abiturienten. In ihrer anschließenden Rede freute sich Cwik-Lorz über den "besonderen Moment" und hob die Allgemeine Hochschulreife als "Meilenstein fürs Leben" hervor. Der stellvertretende Schulleiter Peter Reichhuber war diesmal auf besondere Weise involviert, da seine Tochter zu den diesjährigen Abiturientinnen der Schule gehörte. So stellte er in seiner Doppelrolle die technologischen Umbrüche heraus, die diese jungen Menschen mit ihrem selbst gewählten Abi-Motto "90s Babies" bereits erlebt haben, aber auch die Kompetenzen, die ihnen Schule und Eltern gemeinsam mit auf den Weg gegeben haben. Sein Fazit lautete: "Die Welt ist kleiner geworden."

In einer gemeinsamen Rede betonte das Schulleitungsteam, zu dem auch Abteilungsleiterin Jutta Wiesner gehört, die Selbstständigkeit der Schüler, deren Standhaftigkeit Wiesner mit einem Olivenbaum verglich, und wünschte ihnen den "Mut Träume zu leben".

Fünf Schülerinnen und Schüler erhielten einen Preis für herausragende, weitere zehn Belobigungen für besonders gute Leistungen. Preise erhielten Jana Bäuerlein, Lorell Gerlach, Jana Gutekunst, Sara Kadlubiec und Sophie Stoll. Über Belobigungen durften sich Annemarie Henßler, Vanessa Kaiser, Franziska Schauer, Elena Großhans, Lorena Koesling, Jessica Aboubakari, Jenny Benkenstein, Katja Popko, Melanie Fischer und Moriz Friedmann freuen.