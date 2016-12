Kürzlich feierten 35 Jugendliche in der katholischen Kirche Gündringen den Empfang des Firmsakramentes. Im Auftrag des Bischofs salbte Domkapitular Thomas Weißhaar die jungen Christen mit Chrisamöl und schaffte es, mit seiner kurzen Predigt ein Lächeln in die Gesichter der Jugendlichen zu zaubern. Im Sakrament der Firmung wird den Jugendlichen der Beistand Gottes in Form des Heiligen Geistes zugesagt. Die Firmkandidaten sagen Ja zu einem Leben aus dem Glauben. Foto: Hamm