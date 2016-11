Nagold 28 Absolventen beim Kurzstudium erfolgreich

Acht der 36 Beginner müssen noch die ein oder andere Klausurnote nachbessern. Sobald sie jedoch in den kommenden Wochen und Monaten die nach der geltenden Studien- und Prüfungsordnung der LDT Nagold erforderlichen Leistungen nachgewiesen haben, werden auch sie den begehrten Titel "Fachwirt LDT" führen dürfen.

Beim "Fachwirt LDT" handelt es sich um den kürzesten und härtesten Studiengang an der LDT Nagold. Kurz, kompakt, vielschichtig und inhaltsreich ist dieser Kurs aufgebaut. Von den 36 Teilnehmern stammen 21 aus dem Sortimentsbereich Bekleidung, zwölf aus dem Bereich Sport sowie drei aus dem Bereich Schuhe.

Die Teilnehmer mussten innerhalb von 13 Monaten elf Wochen berufsbegleitend an der LDT Nagold absolvieren. Hinter ihnen lagen 440 Unterrichtsstunden, 29 geprüfte Fächer, die mündliche Prüfung und etliche Fallstudien. Mit in den Studiengang integriert waren auch Fächer wie Didaktik, Methodik sowie Ausbildungsrecht, die als Vorbereitung auf die Ausbildereignungsprüfung der IHK am Ende des Kurzstudiums dienten. Fast alle Teilnehmer (27 von 28) ergriffen die Chance, an der in Kooperation mit der IHK Nordschwarzwald angebotenen AdA-Prüfung teilzunehmen. Alle 27 Prüflinge haben die Zusatzprüfung bestanden und haben nun ab sofort die Voraussetzung erfüllt, um in ihren Betrieben die Auszubildenden zu schulen.