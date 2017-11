Nagold 26 Mitarbeiter für 380 Dienstjahre ausgezeichnet

Nagold. Mit einem feierlichen Abendessen im Restaurant Alte Post in Nagold ehrte der Bekleidungshersteller Digel AG seine Firmenjubilare für 30, 20 und zehnjährige Betriebszugehörigkeit. 26 Jubilare mit insgesamt 380 Dienstjahren feierten zusammen mit Hans und Jochen Digel ihr Jubiläum gemeinsam mit ihren Partnern. Sie wurden vom Aufsichtsrat und Vorstand für ihre langjährige Betriebstreue sowie ihren Einsatz für das Unternehmen ausgezeichnet. 30 Jahre in einem Betrieb zu sein, sei eine lange Zeit. Dies verdiene Respekt und Anerkennung. In der Begrüßungsrede sprach Hans Digel von den großen Veränderungen, die sich in den letzten Jahrzehnten ergeben hatten. Das Unternehmen produziert und vertreibt international und ist als Hersteller für Herrenbekleidung in Europa etabliert. Das Geheimnis eines guten Unternehmenserfolges sei es, miteinander und nicht gegeneinander zu arbeiten. Die diesjährigen 26 Jubilare sprächen für Verbundenheit, Identifikation, Treue und dafür, dass man sich bei der Firma Digel wohlfühlen könne. Anschließend nahm Jochen Digel die Jubilarehrungen vor.