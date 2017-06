Nagold 24-Jähriger zückt im Streit Pistole

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht vom 7. auf den 8. Januar 2017. Der Angeklagte ließ sich kurz nach 3 Uhr in stark alkoholisiertem Zustand zu einer Tankstelle fahren mit der Absicht, dort eine Flasche Wodka zu kaufen. Die Mitarbeiterin lehnte das ab und wurde daraufhin schlimm beleidigt. Als ein unbeteiligter Mann dazukam und den 24-Jährigen zur Ordnung rief, rannte der zurück zum Auto und holte eine Waffe aus dem Handschuhfach, worauf der andere Mann die Flucht ergriff.

Noch mehr als zwei Promille am nächsten Tag

Wenn sich das Geschehen so abgespielt haben sollte, wie von Oberstaatsanwältin Susanne Teschner in der Verhandlung vorgelesen, "bereut mein Mandant das zutiefst" erklärte sein Verteidiger, Rechtsanwalt Sammy Urcun aus Stuttgart. Der Beschuldigte sagte aus, am Abend mit eine paar Freunden in einer Nagolder Bar reichlich Alkohol getrunken zu haben – am nächsten Tag um 11.30 Uhr wurden noch mehr als zwei Promille gemessen.