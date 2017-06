Nagold 18 Teams in Vollmaringen dabei

Nagold-Vollmaringen. Das schon traditionelle Fußballturnier für Behindertenmannschaften auf dem Vollmaringer Sportgelände findet am Samstag, 1. Juli, statt. Insgesamt 18 Mannschaften aus dem gesamten Land Baden-Württemberg nehmen an der Veranstaltung aktiv teil. Für die Mannschaft der "Offenen Hilfen Heilbronn", die absagen musste, ist die Lebenshilfe Nagold eingesprungen und Spielt in der Gruppe C. In folgenden Gruppen spielen die Mannschaften: