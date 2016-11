Nagold 18-Jähriger wird seit Samstag vermisst

Am Sonntag hatten Polizei, DRK und Mitglieder der Feuerwehr intensiv nach dem 18-Jährigen gesucht. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz.

Laut Polizeiangaben geht die Suche am Montag entlang der Nagold zwischen Longwyplatz und dem Alten Wehr weiter. Am Deinstag sollen auch Taucher eingesetzt werden.

Eventuell hielt sich der junge Mann am frühen Samstagmorgen noch im Bereich des McDonalds in Nagold auf, so die Polizei.