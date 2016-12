Nagold 18-Jähriger ist in Fluss ertrunken

Der am Dienstag tot aus der Nagold geborgene 18-Jährige ist in Folge eines Unglücksfalls im Fluss ertrunken. Diesen Schluss ziehen Staatsanwaltschaft Tübingen und Polizeipräsidium Karlsruhe aus den vorläufigen Ergebnissen der Obduktion. Es hätten sich keinerlei Anzeichen für ein Fremdverschulden ergeben, teilen die beiden Behörden in einer Pressemitteilung mit.