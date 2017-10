Nagold 14. Emminger Herbstfest

Neben Schlachtplatte, Bauernvesper und anderen zünftigen Speisen wird es in der stimmungsvoll dekorierten Fritz-Ziegler Halle als besondere Attraktion auch dieses Jahr wieder einen Weinbrunnen geben. An diesem können viele in- und ausländische Weinsorten im Rahmen einer Weinprobe verköstigt werden. Neben vielen Weinen wird auch Bier ausgeschenkt werden, so dass für jeden etwas dabei ist.

Für eine gute Stimmung und beste Unterhaltung sorgen die Nagoldtal-Musikanten mit ihrer traditionell böhmisch-mährischen Blasmusik. Einlass zum 14. Emminger Herbstfest ist ab 18.30 Uhr. Die Nagoldtal-Musikanten spielen ab 19 Uhr.