Nagold 1000 rote Rosen für die Hotel-Lobby

Die Firma, bei der Killinger tätig war, betreut zahlreiche Hotels in Abu Dhabi, Dubai, Katar und Jordanien. "Nur Fünf-Sterne Hotels", betont sie lächelnd. Unter anderem das "Four Seasons" in Abu Dhabi oder das durch die Formel-1 bekannte Hotel "Viceroy" gehören zu den Kunden. Für die Gestaltung des Blumenschmucks waren die Floristen um Killinger nicht selbst zuständig – das legte ein Designerteam in Jordanien fest. "Das war schon ein ganz anderer Stil in den Hotels. Da musste ich mich erst reinfinden", gibt sie zu. Auch die Dimensionen seien ganz andere gewesen, als man sie von hiesigen Blumenläden kennt: Da kam es schon mal vor, dass 1000 rote Rosen für die Hotel-Lobby bestellt wurden.

Die Nagolderin hat während der zehn Monate in Abu Dhabi in einer Wohngemeinschaft mit anderen jungen Leuten aus dem Ausland gelebt. Der Anteil der Einheimischen sei in Abu Dhabi sehr gering, es gebe viele Gastarbeiter, weiß Killinger. "Es ist sehr gemischt dort, das war wirklich schön." Mit der Sprache gab es deshalb schon nach den ersten Wochen keine Probleme mehr – "es sind meistens keine Muttersprachler, deshalb kann man einfach drauf losreden", lacht sie.

Zu Beginn ihres Aufenthalts in Abu Dhabi sei der Umgang mit den kulturellen Unterschieden für Killinger nicht immer leicht gewesen. Genauso wie das Heimweh nach Nagold, nach ihrer Familie und dem Freund. "Aber man wächst an jedem Tag." Schließlich sei Abu Dhabi für die junge Frau sogar so etwas wie eine zweite Heimat geworden. Gefährlich sei es in der Millionenstadt überhaupt nicht, betont die Floristin. "Als Frau ist man dort so sicher, man hat im Bus sogar ein eigenes Abteil. Ich hatte mir das ganz anders vorgestellt."

Obwohl ihr die Arbeit als Floristin in Hotels gut gefallen hat, könne sich Killinger das nicht ein Leben lang vorstellen. Dafür möge sie den Kontakt zu Kunden zu sehr, der in den Hotels selten vorkomme. Künftig wird die 22-Jährige, die ihre Ausbildung in Tübingen absolviert hat, im Blumenladen ihrer Mutter Iris Killinger in Nagold arbeiten und von dort aus auch Urlaubsvertretung in anderen Läden übernehmen. Ob sie sich vorstellen könnte, noch mal ins Ausland zu gehen? "Momentan nicht", stellt sie klar. "Ich muss mich hier erst wieder einleben." Ein Ziel für die kommenden Jahre sei es, den Meister zu machen. "Das wäre noch mal eine kleine Herausforderung." Nun sei Larissa Killinger aber erst einmal stolz, dass sie die Arbeit in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate gut gemeistert habe. "Ich würde es jedem empfehlen, ins Ausland zu gehen", betont sie.