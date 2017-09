Mühlenbach Wössner: "Es braucht eine Zeit, bis man das fassen kann"

Martin Göhringer war gestern wieder an seinem Arbeitsplatz im Hofstetter Rathaus zu erreichen. Er gibt zu, etwas geknickt zu sein. "Nur 22 Prozent sind schon enttäuschend. Zwei Monate bin ich in Mühlenbach herumgerannt und habe dann nur 22 Prozent bekommen", meint er. Dennoch freut er sich auch, wieder an seinen Arbeitsplatz zurückzukehren, zumal Hofstettens Bürgermeister Henry Heller und die anderen Rathausmitarbeiter ihm den Einstieg nach dem anstrengenden Wahlkampf leicht gemacht und ihm einen freundlichen Empfang bereitet haben. "Ich bin froh, wieder hier zu sein, ich arbeite ja gerne hier", so Göhringer.

Sich als Kandidat für Mühlenbach aufgestellt zu haben, bereut er trotz des enttäuschenden Wahlergebnisses nicht. "Für mich persönlich war es gut. Ich habe viel gelernt, auch zwischenmenschlich." Und seine Nichtwahl habe auch positive Seiten. "Heute Abend kann ich mich mal wieder gemütlich auf die Couch legen", freut sich Göhringer.

Auch Klaus Armbruster ist wieder an seinem Arbeitsplatz bei seiner Firma zu erreichen und klingt, als habe er beste Laune. "Mir geht es gut, ich habe aber auch etwas gemischte Gefühle angesichts des Wahlausgangs", sagt er. Mit dem Ergebnis – auf Armbruster entfielen 17,28 Prozent – sei er nicht ganz zufrieden, "aber mittlerweile kriege ich auf die Reihe, wie es zu diesem Resultat kam", so Armbruster. Dass es so eindeutig war, damit habe er im Vorfeld nicht gerechnet. Seine Mitarbeiter in der Firma freuten sich natürlich, dass Armbruster ihnen als Geschäftsführer erhalten bliebe, berichtet er, und auch Armbruster freut sich, weiterhin dort arbeiten zu könne. Bürgermeister wäre er aber auch gerne geworden. "Das wäre schon eine Herausforderung gewesen."