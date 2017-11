Mühlenbach "Sollten keine Hutschachtel bauen"

Mühlenbach. Die Erd-, Maurer- und Betonarbeiten sind bereits ausgeschrieben, ebenso die Zimmerer- und Blechnerarbeiten. Bevor weitere Ausschreibungen möglich sind, mussten Details festgelegt werden. Die Wohnung im Erdgeschoss wird barrierefrei ausgestattet und bekommt als einzige der Wohnungen auch eine barrierefreie Dusche. Die Küche soll dort offen gestaltet werden, um einerseits der Barrierefreiheit Rechnung zu tragen und andererseits ein offenes Raumgefühl zu schaffen.

"Eine Leichtbauwand könnte bei Bedarf auch nachträglich leicht eingebaut werden", erklärte Martin Hättich. Die Hauseingangstüre war bisher als Kunststoff-Element vorgesehen, soll aufgrund der Witterungsbeständigkeit jetzt aber in Alu ausgeschrieben werden. Ein generelles Thema sei die Belüftung und Entfeuchtung des Hauses, gerade im Untergeschoss müsse eine Mindestbelüftung gewährleistet werden. Eine mögliche Variante wären sogenannte Fensterfalz-Lüfter, die in Verbindung mit der Lüftungsanlage im Badezimmer für eine Luftzirkulation sorgen könnten. Andererseits wurde ein Kälteeinbruch befürchtet, die Kosten würden bei etwa 40 Euro je Fenster liegen. Bürgermeister Karl Burger gab zu bedenken: "Wenn man an der Belüftung spart, hat man die Langlebigkeit des Gebäudes bereits aufs Spiel gesetzt".

Bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird, sollen genauere Berechnungen zum Bedarf erstellt werden. Die fünf Wohnungseingangstüren werden als Standard-Holzeingangstüren mit Stahlzargen ausgeführt, der Boden im Keller gefliest. Bei allen Bemühungen um Einsparungen betonte Burger: "Das Haus dient der Flüchtlingsaufnahme und dem sozialen Wohnungsbau. Aber wir sollten keine Hutschachtel bauen, die gleich wieder renoviert werden muss."