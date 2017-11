Mühlenbach "Senioren zeigen viel Engagement"

Sein besonderer Dank galt der Jugendkapelle "2gether" von Hofstetten und Mühlenbach unter der Leitung von Thomas Rauber. Schwungvoll unterhielt der musikalische Nachwuchs bis in den späten Nachmittag hinein. Auch die schöne Dekoration der Räumlichkeiten und den Verwöhn-Service der Familie Schmider mit ihrem Team vom Gasthaus Ochsen würdigte Burger in seinen Dankesworten. In einem Rückblick erinnerte er an viele maßgebliche Projekte des fast abgelaufenen Jahres wie die Einrichtung eines "Rufautos" in der Gemeinde mit Haustürabholung – ein besonderer Service für die älteren Einwohner in den Seitentälern.