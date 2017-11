Mühlenbach Sein Traum: eine Karriere als Profi

Seine Leidenschaft, die Musik, ist noch ein Hobby, aber Marius großer Traum ist es, Profi-Schlagzeuger zu werden. Und dafür muss er natürlich auch über die Ortsgrenzen und übers Kinzigtal hinaus bekannt werden. Um das zu erreichen, nutzt Marius Youtube-Videos, auf denen er sein Können demonstriert.

Auf diese Idee kam er über den Dirigenten von "2-gether". Der ist außerdem in der Band "The Dorph" aktiv und präsentiert deren Musik auf Youtube. Nach diesem Vorbild will Marius ebenfalls Menschen erreichen.

Also sprach er seinen jetzigen Schlagzeuglehrer Manuel Schwendemann an, ob er ihm beim Dreh helfen würde. Und der meinte nur: "Wenn du das unbedingt machen willst, dann helfe ich dir." An einem Freitag erstellten die Beiden dann das erste Video: Mit einer einfachen Kamera nahm Schwendemann seinen Schützling dabei auf, wie er zum Song "Hulapalu" von Andreas Gabalier spielt. Viel Unterstützung brauchte Marius dabei nicht.

"Das Erstaunliche ist, dass man ihm kaum zu helfen braucht, er macht das zum Großteil ganz alleine", so Schwendemann. Noch erstaunlicher ist, dass Marius keine Noten lesen kann. Er spielt nur nach Gehör. Was auf der einen Seite für sein Talent spricht, ist auf der anderen Seite ein Problem: In vielen Musikvereine müssen die Mitglieder regelmäßig Prüfungen ablegen, auch in Musiktheorie. In diese kann Marius nicht aufgenommen werden.

Auch der Lernprozess verläuft bei ihm etwas anders. Wenn er ein neues Stück lernen will, bringt Marius eine CD mit, hört sich den Song zusammen mit Schwendemann an und übt ihn dann ein. Manchmal macht auch Schwendemann einen Vorschlag. "Wenn ich Marius etwas einlege, spielt er es sofort mit. Anfangs noch mit ein paar Fehlern, aber nach einer Weile klappt es problemlos", so der Schlagzeuglehrer.

Marius’ Musikgeschmack geht eher in die Richtung Schlager. "Er mag es eher volkstümlich und ist auch ein Fan von Helene Fischer", weiß Schwendemann. Und so spielt er bei der wöchentlichen Probe bei Schwendemann unter anderem das "Hulapalu", das auch schon auf Youtube zu finden ist, Westernhagens "Freiheit" sowie den "Böhmischen Traum" von Norbert Gälle. "Das ist so ziemlich mein Lieblingsstück", erzählt Marius. Wenn er anfängt zu spielen, lächelt er, und hört damit erst auf, wenn er die Schlegel beiseite legt. An manchen Stellen der Lieder wächst sein Lächeln zu einem Grinsen. Man sieht, wie viel Spaß er an der Musik hat, alles wirkt leicht und mühelos. "Mein großer Traum ist ein Plattenvertrag, Profi-Musiker zu werden und als Schlagzeuger richtig durchzustarten", betont Marius am Ende der Musikstunde. Mit dem zweiten Video, das er vergangene Woche auf Youtube hochgeladen hat, hofft er, seinem Ziel ein Stück näher zu kommen.

Marius Neumaier hat bisher zwei Videos auf der Plattform Youtube hochgeladen. Wer sie sehen will, kann entweder seinen Namen oder folgende Adressen eingeben:

www.youtube.com/watch?v=ETVMt1W1iqs

www.youtube.com/watch?v=tUU8BYFLwvE