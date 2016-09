Mühlenbach Schwellen statt Verkehrsberuhigung

Mühlenbach. Die Interessengemeinschaft Hausmatt hatte einen Antrag auf Verkehrsberuhigung im Wohngebiet Hausmatt gestellt, in dem bisher 30 Kilometer pro Stunde die erlaubte Höchstgeschwindigkeit ist. In diesem Zusammenhang beauftragte die Gemeindeverwaltung Polizei und Straßenverkehrsbehörde mit einer Verkehrsschau. Diese kam zu dem Ergebnis, dass das Neubaugebiet grundsätzlich die Anforderungen an einen solchen Bereich erfüllt. Allerdings riet das Polizeipräsidium von einer Verkehrsberuhigung ab, vor allem, weil sich dadurch die Vorfahrtsregeln an der Kreuzung Hausmatt/Bärenbachstraße ändern würden. Es würde nicht mehr rechts vor links gelten, da verkehrsberuhigte Bereiche vorfahrtsmäßig generell untergeordnet sind. Das könnte zu schnellerem Fahren verleiten. Außerdem dürften Fahrzeuge nur noch auf gekennzeichneten Flächen abgestellt werden.

Nachdem Bürgermeister Karl Burger dies in der Gemeinderatssitzung am Montagabend kurz zusammengefasst hatte, kam die Interessengemeinschaft zu Wort. "Eine Verkehrsberuhigung muss ja nicht für immer sein, die Kinder werden ja irgendwann groß", meinte Benjamin Moser. "Aber jetzt wäre es wichtig, denn es gibt immer wieder gefährliche Situationen, auch weil Hecken manchmal die Sicht versperren. Die Autos fahren selten die erlaubten 30 Kilometer pro Stunde. Sie würden mit einer Verkehrsberuhigung wahrscheinlich auch nicht die erlaubten sieben Stundenkilometer fahren, aber dann wenigstens keine 50 mehr."

Thomas Keller (Freie Wählervereinigung) betonte, dass er kein Gegner einer verkehrsberuhigten Straße sei. Er erinnerte daran, dass in der Straße Sonnenmatte ebenfalls über eine Verkehrsberuhigung nachgedacht worden sei. "Jetzt, wo die Kinder groß sind und man mehr Parkplätze braucht, bin ich froh, dass es nicht dazu kam", sagte er. Dem schloss sich Michaela Paulat (CDU) an: "In der Sonnenmatte hat sich das bewährt."