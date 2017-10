Mühlenbach Probe als Herausforderung

Mühlenbach. Im kommenden Frühjahr wird das gemeindeeigene Haus abgebrochen und ein Neubau mit Sozialwohnungen an gleicher Stelle errichtet. Und so quoll am Samstagnachmittag dichter Rauch aus dem eigentlich leerstehenden Gebäude. Für die Übung war ein in Brand geratener Ofen angenommen worden. Die enge Bebauung am "Birkle" war eine zusätzliche Herausforderung.

Sieben Jugendfeuerwehrleute spielten eingeschlossene Bewohner, während die Mühlenbacher Feuerwehrleute alle Hände voll zu tun hatten. Die Wasserversorgung wurde vom Oberflurhydranten im Hinterdorf und vom Dorfbach beim Gasthaus Ochsen aus aufgebaut, es galt die nebenstehenden Gebäude des Brandobjekts durch Riegelstellungen zu schützen.

An diesem wurde der Überdruckbelüfter positioniert, um das Gebäude möglichst schnell rauchfrei zu bekommen. Während dessen wurden Anlegeleitern positioniert, und Atemschutztrupps drangen ins Gebäude vor. Dabei erwies sich das alte Haus mit seinen kleinen Fensteröffnungen als große Herausforderung, die spätere Begehung zeigte die Enge im Innern.