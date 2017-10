Mühlenbach Laura Brucker ist die neue Miss Schwarzwald

Überdeutlicher Punktvorsprung ist auffällig

Seit Juli besucht die 19-Jährige die Polizeischule in Lahr, möchte später einmal zur Kriminalpolizei gehen. Sie nahm zum ersten Mal bei einer Misswahl teil und hatte ihren Mitschülern davon nichts verraten. Der

Überraschung am nächsten Schultag sah sie mit gemischten Gefühlen entgegen. Ihre Nominierung überraschte sie selbst wohl am meisten: „Da sind so viele schöne Mädle … sagte sie über ihre 15 bildhübschen Konkurrentinnen. Dabei fiel ihre Wahl mit überdeutlichem Punktvorsprung auf.

Zweite Miss Schwarzwald wurde die 24-jährige Studentin Julia Xenia Barteczko aus Tübingen, dritte die gleichaltrige Chiara-Stella Narduzzi, Auszubildende mit italienischen Wurzeln aus Baden-Baden, die an gleicher Stelle bereits 2015 zur Miss Schwarzwald gekürt worden war. Sie kommt aus einer Gastronomen Familie und wollte eigentlich Hebamme werden. Jetzt hat sie im Hotel „Kleiner Prinz“ in Baden-Baden eine Lehre als Hotelfachfrau begonnen und möchte später „viel Reisen und in meinem Beruf viel von der Welt sehen“.

Die Wahl war eingebettet in eine bunte Show mit viel Musik und Tanz, bei der es den Jurymitgliedern, darunter zwei Frauen, ein Architekt und ein Steuerberater „und sogar ein Schwabe“ (so Hausherr Meinrad Schmiederer) nicht leichtfiel, die drei schönsten Bewerberinnen zu küren.

Diese wurden später bei der Siegerehrung mit fürstlichen Geschenken des Hauses von Patron Meinrad Schmiederer und Sternekoch Martin Herrmann bedacht. Die Wahl der „Miss Schwarzwald“ scheint, so war am Rand der Veranstaltung zu hören, hohen Stellenwert zu genießen. Obwohl das Hotel Dollenberg die Rechte daran hält, hat ein Berliner Unternehmen die Schwarzwald-Wahl ausgeschrieben. Jetzt werden sich wohl die Rechtsanwälte mit der Miss-Wahl beschäftigen.