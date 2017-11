Mühlenbach Karl-Burger-Platz nach Bürgermeister benannt

Neben den klassischen Erd- und Urnengräbern sind demnach am Ende des Hauptwegs jetzt Urnenstehlen installiert. Es gibt in der mittleren Terrasse auch Urnengemeinschaftsgräber, die von der Gemeinde gepflegt werden. Außerdem seien halbanonyme Baumbestattungen im Urnengemeinschaftsgrabfeld möglich, so Burger.

Planer Neher hatte seinem Konzept das Zitat eines Schweizer Kollegen zugrunde gelegt: "Unser Umgang mit dem Tod und dem Friedhof wird durch die Lebenden bestimmt (...). Der Friedhof ist also weniger ein Reich der Toten, als vielmehr Gedenkstätte für die Lebenden." Auf dieser Grundlage sei auch die Gestaltung des Friedhofs in Mühlenbach mit besonderem Augenmerk für die Hinterbliebenen entwickelt worden.

In den vergangenen Jahren wurden etwa 1750 Tonnen Erde bewegt. Dazu kamen etwa 500 Tonnen Schotter für Wege und Rampen, 240 Laufmeter Stufen, 400 Quadratmeter wassergebundene Decke, 70 Quadratmeter Pflaster, 200 Tonnen Betonfundamente sowie 200 Quadratmeter Mauersteine. Die Gesamtkosten lagen bei 900 000 Euro. Sie wurden aus dem Ausgleichstock 400 000 Euro bezuschusst. Der zusätzliche Sanierungsaufwand für die Aussegnungshalle und die dortige Treppenanlage betrug 40 000 Euro.