Mühlenbach "Ja" zum Beitritt – aber mit "Bauchweh"

Mühlenbach. Bürgermeister Karl Burger nannte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung die flächendeckend leistungsstarke und nachhaltige Infrastruktur der Telekommunikation die Grundlage für eine moderne Informationsgesellschaft. Derzeit fehle im Kreis so eine Struktur, die über die Breitband Ortenau geschaffen werden soll, vor allen Dingen in den unterversorgten Gebieten. Langfristig werde ein flächendeckender Glasfaser-Ausbau oder eine gleichwertige Struktur angestrebt. Das Stammkapital der Gesellschaft tragen der Ortenaukreis und die beteiligten Kommunen mit je einem Euro, Mühlenbach kostet der Beitritt einmalig 1700 Euro. Die jährlichen Betriebskosten teilen sich der Kreis und die Kommunen mit einem Euro pro Einwohner, Mühlenbach zahlt also 850 Euro pro Jahr, wenn alle 51 Gemeinden des Ortenaukreises in die Gesellschaft eintreten.

Derzeit sei Mühlenbach bis zu den entsprechenden Verteilerkästen im Ortskern gut versorgt, aber der Außenbereich profitiere nur wenig davon. "Die Strecke vom letzten Verteilerkasten in die Täler ist sehr weit und am Ende sitzen nur wenige Nutzer", umriss Burger die Problematik. Deshalb werde es keinen privaten Anbieter geben, der Glasfaser in den Außenbereich lege.

Darin sah Klaus Grießbaum (Freie Wähler) den einzigen Vorteil im Beitritt zur Gesellschaft: Dass damit Kabelverteiler weiter in die Täler kämen und damit die Versorgung des Außenbereichs verbessert werde.