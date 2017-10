Mühlenbach "Große Dinge brauchen ihre Zeit"

Mühlenbach. "Große Dinge brauchen manchmal ihre Zeit, bis sie als Projekt begonnen werden können", schickte Karl Burger seinem Blick in die Entstehung des Neubaus voraus. Lange war in der Gemeinde nach einem möglichen Standort gesucht worden, 2012 wurde dann der Grunderwerb von etwa 2600 Quadratmetern Gelände im Anschluss an das Gewerbegebiet "Vorbäch" möglich.

Während der Zeit, als der Bebauungsplan geändert und der Hochwasserschutz abgearbeitet wurde, habe zeitgleich die Abstimmung des Neubaus mit dem damaligen Kreisbrandmeister Reinhard Kirr stattgefunden. Im Januar 2014 seien dann die ersten Planungsgespräche mit Architekt Martin Hättich vom Haslacher Büro Hättich+Faber geführt, sowie Vorentwürfe zur Abstimmung im Gemeinderat angefertigt worden.

Der Spatenstich erfolgte am 3. April