Mühlenbach Eigenbeteiligung steht außer Frage

Gemeinderat Thomas Keller (FW) fand den Bolzplatz samt Kunstrasen in Ordnung, aber ob die Weitsprunganlage durch die Schule überhaupt noch genutzt werde, stellte er in Frage. "In den vergangenen Jahren hat dort sicher kein Schulsport mehr stattgefunden, weil die Anlage völlig untauglich dafür ist. Im letzten Winter mussten wir in Haslach laufen, weil es auf unserer eigenen Bahn nicht mehr möglich war", erklärte Adalbert Bührer als sportlicher Leiter des Vereins.

Gemeinderätin Evmarie Buick (FW) hinterfragte die Pflege des kleinen Kunstrasenplatzes, was künftig eine Aufgabe des Sportvereins sein wird. "Wenn es aber darum geht, Granulat für den Platz nachzukaufen oder besondere Maschineneinsätze zu bezahlen, wird das die Gemeinde übernehmen", sagte Bürgermeister Karl Burger zu. Im Angebot von 70 00 Euro seien alle Eventualitäten enthalten, von der Neuverlegung der Entwässerung über das Wechseln der Kantensteine entlang des Rasenplatzes bis hin zur Anlage des Kleinspielfeldes und der Weitsprunganlage. Dass sich der Sportverein mit erheblichen Eigenleistungen (Wert etwa 10 000 Euro) an den Bauarbeiten beteiligen wird, stand für die Verantwortlichen außer Frage. Schließlich wird der Kunstrasen etwa 15 bis 20 Jahre lang halten, wie Richard Kern vorausblickte.

Gemeinderätin Michaela Paulat (CDU) fände es gut, "wenn der Sportverein 20 Prozent der Kosten beisteuern würde." Ihrer Meinung nach könne neben den Eigenleistungen über den Verkauf der Kunstrasenfläche versucht werden, entsprechendes Geld beizusteuern. Die genaue Kostenbeteiligung soll zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden. Am Ende bedankte sich SV-Vorstand Richard Kern für die Zustimmung "trotz der Kröte, die wir schlucken müssen".

Der einstimmige Gemeinderatsbeschluss des Mühlenbacher Gremiums am Ende: Die Neuanlage eines Kleinfeldes mit Kunstrasen-Belag, die Sanierung der Tennenlaufbahn und des Tennen-Belages, die Neueinrichtung einer Weitsprunganlage – sofern sie für den Schulsport erforderlich oder für den Zuschuss relevant ist. Der Gemeinderat erwartet im Gegenzug eine Kostenbeteiligung in Form von Eigenleistungen und Eigenbeteiligung von ungefähr 20 Prozent durch den Sportverein, der die Pflegemaßnahmen zu übernehmen hat. Das notwendige Material oder Maschineneinsatz übernimmt die Gemeinde.

Die Finanzierungsmittel in Höhe von 70 000 Euro werden im Haushalt 2018 eingestellt, die Verwaltung wird mit der Antragstellung auf Förderung durch das Regierungspräsidium beauftragt.