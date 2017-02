Mühlenbach Der 37. Michel erblickt das Licht der Welt

Mühlenbach. Die Narrenräte Rebecca Eisenmann und Manuel Paulat begrüßten die Zuschauer: "Endlich hen mir uns versommelt hit – a Johr – des isch a longe Zitt!" und sie bedauerten: "So a schene Brunne – mittle im Dorf, und donn eimol nur Fasent – was für a Strof!" Die herrliche Zeit sei endlich gekommen, bis Aschermittwoch hätten die Narren das Sagen im Dorf.

Was folgte, war die Proklamation an das Narrenvolk. Als erstes werde das von den Narren geschätzte Steueramt durch hochwertigen Alkohol für die Beamten auf Eis gelegt. "So dass sie vom Winterschlaf über die Frühjahrsmüdigkeit in die sommerliche Ferienstimmung hinüberdämmern würden", erklärte Paulat. "Nachgemachte oder eingebildete Kranke brauchen ab sofort keine Kontrolle mehr zu befürchten", rief er vom Rand des Narrenbrunnens aus. "Medikamente wie Korn, Doppelkorn und Wacholder – für höher Versicherte Wein, Weinbrand und Sekt – werden ohne Rezept von den Apotheken ausgegeben."

So ging es weiter durch die Gesetze der Narrenzeit, und es folgte die Aufforderung: "Lacht über den tierischen Ernst humorloser Eigenbrödler – bis Aschermittwoch, der Tag ist der schwerste – gezeichnet: Markus der Erste!" Währenddessen hatte es Narrenmutter Petra Neumaier in diesem Jahr besonders schwer, und schrie ihre fiktiven Schmerzen laut in die Nacht. Zwischendurch zeterte sie von der Bühne herunter: "Rutsch mir doch de Buckel runter! Wieso mues ich des im Freie kriege? Ondere kenne im warme Kronkehus liege." Doch mit der mehr oder weniger professioneller Hilfe von Hebamme Anja Schwab, viel Musik der Blächmechoniger und aufmunternden Worten von Narrenvater Wilhelm Grießbaum war es irgendwann geschafft: Der 37. Michel der Familie "Müllermichele und Kleikotzer" erblickte das Licht der Welt. Ein wenig unsanft ins eiskalte Wasser getaucht, umtanzten ihn die Hästräger zur musikalischen Gratulation der Guggenmusiker.