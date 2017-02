Mühlenbach Burger muss Freiheitsstrafe im Rathaus absitzen

Der Mühlenbacher Elferrat zog in diesem Jahr als Ankläger und Richter auf, Bürgermeister Karl Burger hatte mit seinen Verteidigern Christian Hofstetter und Angelika Grießbaum als Angeklagte Platz zu nehmen. Müllermichele und Kleiekotzer wurden als Geschworene ganz im Sinne der Zunft vereidigt. Dem Schultes wurde die Nicht-Umsetzung der närrischen Vorschläge zur Verbesserung der dörflichen Infrastruktur und des Zusammenlebens aus den vergangenen zehn Jahren vorgeworfen.

Chefankläger Thomas Keller verlas die Anklageschrift mit der "Abschaffung des Bauernmarktes" 2007, der "Schließung des Naturschutzparks" 2008, der Umgestaltung des Dorfs mit Schließung des Nachtclubs 2010, der "Abschaffung der Verkaufsautomaten" 2012, der Ableitung des Wassers vom Badesee zur Weiterleitung nach Haslach und der jüngsten Ablehnung des neuen Narrenkellers.

Seitens der Anklage beschuldigten die Narrenräte Rebecca Eisenmann und Manuel Paulat den Bürgermeister seiner Vergehen, Narrenvater Markus Maier war als stiller Beobachter an ihrer Seite. Der Beschuldigte ließ in erster Linie seine Verwaltungsangestellten Sachverhalte klären und ereiferte sich nur ein einziges Mal, was aber für jeden Anklagepunkt augenzwinkernd hätte gelten können: "Die Narren sprühen am Schmutzigen mit tollen Ideen und vergessen, dass sie anschließend feiern gehen." In sechs Tagen hätten die jeweiligen Projekte der Narren umgesetzt sein sollen, aber es sei nur geredet und nichts gemacht worden.