Mühlenbach "Bi uns verklemmt nix"

Bürgermeister Karl Heimerdinger (Karl Becherer), der nach einer durchzechten Nacht von seiner resoluten aber streng gläubigen Ehefrau Gertrud (Evmarie Buick) so einiges an Beschimpfungen wegen eines in seiner Hosentasche gefundenen Bikinioberteils anhören musste, hatte Nachbar und Tüftler Otto Knöpfle (Karl Fix) alle Hände voll zu tun, um sich mittels Mistgabel, Schutzwall und Pistole gegen die Enteignung seines Grundstücks für die geplante Zufahrtsstraße zu wehren. Denn Hochwürden (Wilhelm Klausmann) und die gut ausstaffierte Geschäftsfrau Balkausen (Simone Grießbaum) planten ganz in der Nähe, nämlich unten am See, ein großes Wellnesshotel mit allem Pipapo zu bauen.

Verzweifelt und inbrünstig schickte Bürgermeistersohn Hansgeorg (Anton Prinzbach), der sein Theologie-Studium zwar längst klangheimlich an den Nagel gehängt hat, dann doch ein Stoßgebet zum Himmel, als die aufgetakelte Unternehmerin Balkausen ihm auf den Leib rückte. In seiner Not rief er sogar ganz verzweifelt nach seiner überbesorgten Mama. "Komm Bue, ich moch dir a Kaba", sagte sie und zog ihren Sohn wie ein Kleinkind hinter sich her ins schützende Haus.

Was sich drunten am "Sündenpfuhl" beim Nacktbaden so alles abspielt, hatte Erfinder Knöpfle, der die Wäschespinne von Bürgermeisterehefrau Gertrud zur Abwehrkampfmaschine umfunktioniert hatte, schon desöfteren mit seinem Fernrohr beobachtet. "Des isch gonz a steiler Zahn", war sich Hansgeorg bei Freundin Sabine (Sonja Winterhalter) sicher, als der unwissende Otto Knöpfle behauptete: "Da hesch du kei Chance, die steht uff mich." Einen Wutanfall bekam Sabine als sich herausstellte, dass ihre Mutter, Frau Balkausen, aus lauter Geldgier so ein schönes Fleckle Erde zubetonieren lassen wollte.

Hausherr erwischt Ehefrau und Nachbarn zusammen im Zelt

Als dann Bürgermeister Heimerdinger seine Ehefrau Gertrud mit Freund und Nachbar Otto im Zelt erwischt, gerät alles aus den Fugen. "Scheißdreck, Heuschreck", wetterte der Präses, der seiner weinenden Frau endlich ’mal zeigen konnte wer der Herr im Haus ist. "Ach Karle, sag doch wieder ä mol Schmetterling zu mi", säuselte sie, um ihren beleidigten Ehemann zu besänftigen.

Als dann aufflog, dass Sohnemann Hansgeorg längst liiert, sein Pfarramt-Studium geschmissen und sich als Grafiker etabliert hat, brauchte Mama Gertrud erst mal einen ganzen Löffel voll Beruhigungstropfen. Doch Ende gut, alles gut: Zur Freude aller soll kein Hotelbunker sondern ein Reiterhof mit Gästehaus unten am See entstehen. Und als der Reißverschluss des kleinen Zeltes von Camperin Sabine klemmt waren sich zum Schluss alle einig: "Bi uns verklemmt nix."

Tosender Applaus krönte das Theaterstück, bei dem Evmarie Buick und Karl Becherer die Regie inne hatten. Christa Klausmann hatte das Sagen als Souffleuse und Elke Hoch war für die Maske zuständig ist. Der Trachtenverein Mühlenbach sorgte für die Bewirtung der Besucher und eine Tombola rundete das Angebot ab.