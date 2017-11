Mühlenbach Abschied mit guter Bilanz und Herzschmerz

Mühlenbach. "Am 7. Dezember endet meine Amtszeit nach 24 Jahren. Zurückschauend kann ich diese mit einem positiven Ergebnis bewerten", meinte Burger und lobte die gute Zusammenarbeit zwischen Bürgermeister und Verwaltung, die am "Interesse der Bürger" ausgerichtet gewesen sei. Auch im Gemeinderat habe eine gute Atmosphäre geherrscht, er habe stets das Wohl der Gemeinde in den Vordergrund gerückt.

Burger blickte auf die vielen Projekte zurück, die während seiner Amtszeit umgesetzt oder angestoßen wurden. Dazu gehörten unter anderem die Erhöhung der Kindergartengruppen auf drei, die Sanierung der Gemeindehalle, das Wohngebiet Gschächtle II, mehrere Kanalsanierungen, das Neubaugebiet Hausmatt, fortlaufende Umbauten und Erweiterungen der Heinrich-König-Schule sowie Investitionen in den Straßenbau. Besonders erfreut zeigte sich der scheidende Bürgermeister darüber, dass die beiden Großprojekte Feuerwehrgerätehaus und Friedhof zum Ende seiner Amtszeit ein Ende gefunden haben, beziehungsweise ein Ende in Sicht ist. Die Arbeiten am Feuerwehrhaus sind momentan noch im vollen Gange, mit dem Richtfest rechnet Burger im Mai des kommenden Jahres, wenn seine Nachfolgerin Helga Wössner das Ruder übernommen hat.

"Alles konnte ich in meiner Amtszeit nicht erledigen, aber ich denke, dass wir eine gute Bilanz vorweisen können", meinte Burger und fügte augenzwinkernd hinzu: "Außerdem muss meine Nachfolgerin ja auch noch etwas zu tun haben."